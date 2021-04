AVELLA.Fusaro,il murales dedicato all’amore, opera di Street-Art per E-distribuzione. FOTO

E’ il progetto che trasforma le cabine elettriche in vere e proprie tele per la Street Art. Coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione. Noti writers e artisti di strada italiani portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle nostre infrastrutture elettriche: da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico diventano anche elementi di pregio estetico e si integrano sempre di più nel territorio. Un’arte che vivacizza e dà nuova energia ai quartieri e agli angoli più grigi delle città. La Street Art, con la sua ondata di colore, sta trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto le nostre strade.

Ad Avella l’opera è stata realizzata da Alessandra Mai dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli che ci spiega: “Il murales è parte di un mio progetto artistico molto più vasto che racconta come in questo momento ,.le persone a me più vicine e me medesima, viviamo quest anno che passa all’insegna di un virus che prova, a suo modo , a separarci . Le mie opere sono sempre biografiche , per chi sa leggerle , mettendole insieme, riesce a comporre un puzzle della mia vita .I murales che vorrei realizzare sono 5 , uno per provincia . E-distrubuzione ha lanciato un suo progetto chiamando a sé artisti per la realizzazione di opere sulle loro cabine così da promuovere l’arte e riportarla tra il popolo, spero di poter collaborare ancora con loro per avere l’opportunità di portare al termine il progetto . Ho colto questa opportunità per iniziare il primo dei 5 disegni , gli arrampicatori . I soggetti sono una coppia di amici ed ho scelto Avella perché, oltre ad essere un posto molto suggestivo, a pochi passi dalla cabina iniziano le varie falesie di arrampicata che il paesaggio offre da circa 30 anni e che attirano sempre più appassionati.”

La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, ad Avella è presente in zona Capo di Ciesco. Essa è frequentata dal gruppo attivo “Falesia Avella” ,rappresentato da Roberto Napolitano e composto da tanti appassionati che partecipano alle arrampicate e alle attività organizzate dal CAI e dal Soccorso Alpino e Speleologico Campania.

