AVELLA. Fusaro, individuati gli incivili che hanno abbandonato i rifiuti. FOTO

Le località “Fusaro” e “Capo di Ciesco” di nuovo nel mirino degli incivili che abbandonano a ridosso del Fiume Clanio sacchi della spazzatura. Ad intervenire i vigili del Comune di Avella che dopo alcune indagini avrebbero individuato gli autori,nelle prossime ore saranno multati. Intanto gli operatori di EcoVigilantes hanno rimosso i sacchi e pulito. Questi luoghi sono frequentati da chi pratica sport o ama la natura e di recente sono stati avviati dei lavori per il recupero dell’alveo del fiume e della Pineta. La situazione ai piedi dei Monti Avella, ma anche nelle zone più interne del Parco del Partenio e in altre stradine nascoste della cittadina archeologica, è spesso allarmante a causa degli sversamenti. L’inciviltà regna sovrana, le azioni di controllo dei vigili e del comando unità forestali dei carabinieri sono frequenti, trattasi di una lotta continua per contrastare il fenomeno.

