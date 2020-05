AVELLA.”G.I.P.A” annuncia l’installazione di telecamere,wi-fi e illuminazione al led.

G.I.P.A. è una società controllata dalla Imprecal,la ragione sociale di questa S.r.l. è estrinsecabile dall’acronimo: Gestione della Illuminazione Pubblica Avellana.In sostanza, l’azienda ha contratto un appalto ventennale con la cittadina di Avella, per occuparsi dell’efficientamento e della gestione di tutti gli aspetti riguardanti l’illuminazione,nonché della rete wi-fi e di quella di videosorveglianza del paese, così come spiegato ai cittadini attraverso una trasparente campagna di informazione. Dei manifesti, come si apprende dal sito www.imprecal.eu,sono stati affissi, difatti, in più punti del centro urbano affinché tutti potessero prendere visione di quello che la GIPA porrà in essere per i prossimi anni.

Nello specifico,gli amministratori della G.I.P.A e la direzione di cantiere annunciano che saranno installate telecamere di videosorveglianza di ultima generazione in 7 varchi della cittadina archeologica. I dispositivi saranno collegati ad una centrale ubicata presso il Comune di Avella che consentirà agli operatori e alle forze di polizia di aumentare i controlli. Tutto sarà costantemente monitorato con l’obiettivo di rendere più sicuro il territorio in particolare le zone periferiche dove si sono verificati numerosi furti in abitazioni e sversamenti di rifiuti. A carico del Comune di Avella ci sarà, come stabilito in una convenzione,da pagare un canone annuale così come già previsto negli anni precedenti per la gestione della rete pubblica. La G.I.P.A. si occuperà di tutto: dall’installazione dei nuovi impianti alla gestione,anche per quanto riguarda la fornitura dell’energia che consentirà un risparmio con l’introduzione dei sistemi a led. Secondo recenti studi relativi all’illuminazione pubblica delle città, l’adozione dell’illuminazione a led al posto di quella tradizionale può permettere un risparmio compreso fra il 50% e l’85%, a seconda dei casi, sulla spesa per l’energia elettrica. Altre due novità importanti riguardano l’installazione delle rete wi-fi ed un impianto di filodiffusione nel centro storico lungo Corso Vittorio Emanuele. La filodiffusione è stata offerta dalla G.I.P.A. e sarà utile durante gli eventi e per gli annunci. Secondo i calcoli dei tecnici e degli amministratori del Comune di Avella questa imponente operazione di efficientamento e l’installazione delle telecamere dovrebbe portare maggiori risparmi all’ente e più sicurezza.

