AVELLA.”Gente Magnifica Gente” il messaggio di speranza dello Staff di Pane Ammore e Tarantella

In occasione della Pasqua e per tutta la settimana, su facebook e Instagram, è stato condiviso e visualizzato da migliaia di naviganti del comprensorio avellano e della Regione Campania il video-messaggio lanciato dallo Staff della “ProLoco Clanis”. Dalla PAGINA UFFICIALE dove sono disponibili tutti i contenuti dell’Associazione ed in particolare dell’attesissimo evento “Pane Ammore e Tarantella” è possibile prendere visione del VIDEO molto emozionante realizzato insieme alla “magnifica gente” di Avella: parroco, infermieri, protezione civile e alcuni commercianti, giovani coppie e gente comune che fin dall’inizio dell’emergenza hanno sempre garantito la loro presenza e vicinanza sempre al servizio del prossimo.

Al video disponibile CLICCANDO QUI si aggiunge questa didascalia:

“Noi gente che spera cercando qualcosa in fondo la sera…GENTE MAGNIFICA GENTE DI QUESTA CITTÀ.Non sappiamo bene dove nasca quel calore che trasforma la nostra vita, ti fa vivere una vita che per altri é assurdità

Ma facciamo la cosa giusta ce l ha detto quel calore che ci brucia forte in petto e tu forse non lo sai è SOLO AMORE!Ringraziamo gli infermieri dell’ospedale Moscati, il nostro parroco don Giuseppe la protezione civile ed il nostro sindaco per tutto quello che stanno facendo per noi .Un augurio di speranza!”

“SEMBRA POCO MA È TANTO”

CIT. I RAGAZZI DI PANE AMMORE E TARANTELLA

#ANDRATUTTOBENE

#PANEAMMORETARANTELLA