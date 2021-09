L’avellano Giovanni Monteforte non si ferma, in questo periodo è alla ricerca di prelibatezze. Nel bosco racimola un bel bottino, è il re del fungo porcino. Tutti i giorni, armato di passione e volontà va in perlustrazione su per le montagne avellane e riesce a riempire i cesti con grande abilità. Anche oggi è stato un successo.

