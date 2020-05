AVELLA. Grave incidente stradale sulla Nazionale. Motociclista si schianta contro un veicolo ed e’ in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina, di oggi domenica 24 maggio, intorno alle 10 ad Avella in via Nazionale delle Puglie nei pressi del distributore Km58. Un motociclista che viaggiava su un mezzo di grossa cilindrata si è schiantato contro violentemente contro un’ auto in procinto, secondo le prime indicazioni, di svoltare nel distributore. L’urto violento ha sbalzato il centauro in aria facendo un volo di diversi metri. Sul posto immediato i soccorsi di un altro gruppo di centauri che era o in gruppo ma le sue condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario l’intervento del 118. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Avella con in testa il comandante Piccione. Traffico bloccato sulla statale, l’uomo purtroppo dopo pochi minuti ha perso conoscenza. Seguiranno aggiornamenti.

adsense – Responsive – Post Articolo