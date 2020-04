AVELLA.Guarito uno dei primi positivi al Covid-19, lacrime di gioia al rientro a casa.

Dalla paura alle lacrime di gioia per il cittadino avellano rientrato a casa qualche ora fa dopo un periodo di degenza e osservazione presso la clinica “Villa Maria” di Baiano. Il paziente era stato trasferito dal Moscati dopo che la clinica “Villa Maria” è stata trasformata temporaneamente per la degenza di alcuni casi Covid-19. Ad annunciare il suo rientro la famiglia che ha rispettato fin dall’inizio tutte le misure di sicurezza e le restrizioni imposte dalla struttura sanitaria. Gli altri concittadini risultati positivi sono in via di guarigione anche se si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl; inoltre nessuno ha mai destato particolare preoccupazione circa il loro stato di salute. Il livello di attenzione è sempre alto da parte degli organi competenti come previsto dal protocollo sanitario. I sanitari e le autorità preposte al controllo raccomandano ai cittadini di rispettare fino al 4 maggio le misure restrittive in vigore per poi adeguarsi con buon senso alle nuove disposizioni del governo annunciate ieri.

(Michele Amato)

