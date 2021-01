AVELLA.I.C.Mons P.Guerriero,attivato lo sportello d’ascolto,consulenza psicologica e pedagogica.

L’Istituto Comprensivo Mons P. Guerriero annuncia l’attivazione dello “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA rivolto a famiglie, alunni e personale scolastico per rispondere anche ai disagi e traumi derivati dall’emergenza Covid 19. Sarà la Dott.ssa Laura Panico a gestire le richieste che perverranno e a programmare l’assistenza. Il servizio e completamente gratuito.

Fino a quando perdurerà l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19, le consulenze verranno effettuate in via telematica utilizzando Google meet . Con il ritorno in presenza delle attività didattiche e con successivo avviso, si definiranno le nuove modalità di prosecuzione dello sportello, presso una sede prescelta dell’istituto.

– Coloro che saranno interessati ad usufruire dei servizi offerti dallo sportello o che vorranno avere ulteriori informazioni, potranno farlo nelle seguenti modalità:

– contattando direttamente la dott.ssa Panico, inviando una e-mail al seguente indirizzoü laura.panico@icavella.it

Oppure

inviando una richiesta alla Prof.ssa A. Bruno, Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, alü seguente indirizzo annalisa@icavella.it o ai docenti FS Area 3, interventi e servizi per gli studenti, Maestra R. Veglia (veglia@icavella.it), Prof.ssa R. Ruggiero (eruggiero@icavella.it ), Prof.ssa M. Sirignano (maria@icavella.it)

– Si ricorda che gli studenti minorenni potranno usufruire delle attività connesse allo sportello d’ascolto solo previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, allegato alla presente.

– Si ricorda inoltre che il servizio è completamente GRATUITO e che, per esso, è garantita la MASSIMA PRIVACY, nel rispetto del segreto professionale degli psicologi previsto per legge

