AVELLA. I due ventenni risultati positivi al test in aereoporto negativi al tampone Covid 19

Buone notizie per la cittadina archeologica avellana dopo l’allarme per la positività al test sierologico in arrivo all’aeroporto per due ventenni di ritorno dalle vacanze. Il tampone eseguito dall’Asl di Avellino da esito negativo per cui rientra l’allarme che aveva preoccupato parte della cittadina archeologica. Negativi anche i tamponi eseguiti sui familiari per cui i casi di positività ad Avella non ci sono. La notizia nei giorni scorsi era stata oggetto di molti commenti negativi nei confronti dei due giovani che per molti erano responsabili di superficialità per aver scelto di fare le loro vacanze fuori Italia. Ancora una volta i test sierologici si dimostrano poco attendibili.

