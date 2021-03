Questa mattina siamo stati in piazza Municipio ad Avella ad ammirare i lupi di Liu Ruowang. La monumentale installazione che fa riflettere sull’atteggiamento predatorio dell’uomo nei confronti della natura che ha fatto tappa in alcune città italiane tra cui Napoli e Firenze, è giunta anche ad Avella con 6 lupi in fusioni in ferro, ciascuna del peso di 280 kg. Noi abbiamo intervistato il primo cittadino Domenico Biancardi. Ecco il video.

adsense – Responsive – Post Articolo