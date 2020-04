AVELLA.I Vigili del Fuoco di Avellino ringraziano “Le Amiche dell’Ago” per la donazione di mascherine.

Solidarietà senza confini per le instancabili volontarie di Avella che la scorsa settimana hanno donato ai Vigili del Fuoco di Avellino e ad alcune strutture ospedaliere pubbliche e private delle mascherine per uso giornaliero che si andranno ad aggiungere ai dispositivi di sicurezza certificati già in uso durante gli interventi. Una cosa gradita da tutti gli operatori e i vigili del fuoco impegnati quotidianamente nelle emergenze su tutto il territorio provinciale. I vigili ringraziano di vero cuore le volontarie per il pensiero e l’azione concreta.

