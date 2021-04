AVELLA.I volontari della Protezione Civile sono stati vaccinati,prosegue il loro lavoro.

Dal 2012, anno di istituzione del Nucleo Comunale di Protezione Civile iscritto alla Regione Campania, i volontari che si alternano garantiscono il massimo sostegno alla comunità avellana e ai paesi limitrofi. Non si sono mai tirati indietro soprattutto in situazioni emergenziali come frane, forti nevicate, recupero di persone disperse nel Parco del Partenio, viabilità ed incidenti; nel 2013 intervennero immediatamente in occasione dell’incidente avvenuto sul viadotto Acqualonga quando un pullman precipitò nel vuoto. Oggi il Nucleo di Protezione Civile è costantemente impegnato nei servizi di assistenza al punto vaccinale di Mugnano del Cardinale e al drive-in di Avella dove vengono effettuati i prelievi con i tamponi inoltre raccoglie dati e effettua il monitoraggio dell’andamento della curva dei contagi in collaborazione con l’Asl e le forze dell’ordine. Questa mattina i volontari hanno ricevuto la dose di vaccino Astrazeneca presso il punto vaccinale di Ariano Irpino e da domani continueranno in maniera del tutto volontaria a fornire assistenza alla comunità.

adsense – Responsive – Post Articolo