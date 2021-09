AVELLA.Il 25 e il 26 settembre le “Giornate Europee del Patrimonio”, il programma prevede uno spettacolo e aperture straordinarie.

In occasione delle giornate europee del patrimonio, il 25 e 26 settembre, il sindaco del Comune di Avella Domenico Biancardi e la consigliera delegata al turismo Carmen Loiola in collaborazione con il Ministero della Cultura hanno programmato l’apertura straordinaria del Parco Archeologico dell’Anfiteatro e del Museo Archeologico ed Immersivo MIA . Il programma prevede l’ingresso per le visite sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 , invece domenica, oltre alle visite programmate dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ,c’è la possibilità di prenotare ed assistere allo spettacolo “Itinera Tour” con Rosaria De Cicco organizzato dagli attori di M&N’S e “Il Demiurgo”in collaborazione con Avellarte e Fondazione Avella Città d’Arte. Si tratta di uno spettacolo sul viaggio, che si incentra sull’Eneide, L’odissea, L’iliade e le grandi opere classiche, si terrà presso l’Anfiteatro Romano nella splendida arena illuminata.

Per info e prenotazioni Siti Archeologici / Museo 3338847353

Per info e prenotazioni spettacolo “Itinera-Tour” 3792377322

