AVELLA.Il 31 luglio ritornano”Le Dionisiache”:spettacolo tra storia,leggenda e risate.

Domenica 31 luglio il ritorno in scena de “I racconti di Dionisio”, che hanno segnato, lo scorso anno, l’esordio della rassegna che ha avuto un successo straordinario. Uno spettacolo itinerante concepito per luoghi non teatrali di interesse storico, artistico e archeologico, principalmente luoghi che richiamino il periodo classico con particolare attenzione al mondo greco-romano. Il racconto, attraverso la voce di attori e performer, l’atmosfera classica, offrendo agli spettatori uno spettacolo immersivo in cui l’amore, l’ironia, il dinamismo, la danza e i duelli si mescolano in un clima epico e al contempo leggero. Lo scopo di questi spettacoli è quello di avvicinare al mondo classico una platea di fruitori più ampia possibile, attraverso lo strumento del teatro e la magia di luoghi meravigliosi. Il termine “dionisiache” si rifà al greco “Dionisie”, che indicava festività in cui il teatro, tragico e comico, veniva rappresentato ad Atene. In programma a settembre: “Impero” Storia degli Imperatori e “Itineratour” i Viaggi nel mito , i miti in viaggio. Per partecipare a tutti gli spettacoli è necessaria la prenotazione chiamando il 3792377322. Progetto Artistico e organizzazione: Nicola Le Donne – M&N’s Produzione: M&N’s e Il Demiurgo Testi: Rielaborazione a cura di Franco Nappi. Hanno collaborato all’organizzazione la Fondazione Avella Città d’Arte, Aps Avellarte con il patrocinio morale del Comune di Avella e della Provincia di Avellino.