AVELLA.Il Contest:raccolta di foto sul Natale a cura della Fondazione,ecco come partecipare.

Contest a cura della Fondazione Avella Città d’Arte

in collaborazione con Avella Notizie per preservare e diffondere la cultura del Natale e del Presepe.

LA STORIA DEL PRESEPE: Nel 1220 San Francesco aveva compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa per visitare i luoghi della nascita di Gesù Cristo, ed era rimasto talmente colpito da Betlemme che, tornato in Italia, chiese a Papa Onorio III di poter uscire dal convento di Greccio per inscenare la rappresentazione della natività. Il primo presepe della storia venne allestito nei pressi del bosco vicino al paese, in una grotta. Francesco portò in una grotta la mangiatoia con la paglia e vi condusse il bue e l’asino. La popolazione accorse numerosa e così il santo poté narrare a tutti i presenti, che non sapevano leggere, la storia della nascita di Gesù.