AVELLA. Il dottor Aniello Arbucci fuori pericolo. Biancardi: “lo aspettiamo presto per fare festa”

Dopo lunghe settimane di apprensione la cittadina archeologica tira un sospiro di sollievo per le buone notizie che giungono da Torino, dove il suo conterraneo, il dottor Aniello Arbucci, medico ortopedico presso il capoluogo torinese, ha vinto la sua battaglia più grande, sconfiggere il Covid-19. La notizia, comunicata questa mattina da un post di Chiara Cacace alla cittadinanza, ci è stata confermata dal primo cittadino Domenico Biancardi, che nei giorni addietro è stato in stretto contatto con la famiglia. “Sono stato giorni di attesa, con notizie che si alternavano da positive e in alcuni casi di scoraggiamento, ma oggi possiamo dire che Aniello ha vinto la sua battaglia più importante, quella della vita – afferma la fascia tricolore avellana. Possiamo dire che i miracoli esistono e che le preghiere degli avellani hanno avuto i loro risultati. È sono sicuro che il papà da lassù gli è stato vicino. Adesso lo aspettiamo in paese per gioire insieme anche agli altri avellani che in questi giorni, hanno vinto le loro battaglie contro questo tremendo virus. Un ultimo appello consentitemelo in questa fase di quasi totale riapertura, rispettiamo le regole per evitare di soffrire poi. Tutto andrà bene”.

