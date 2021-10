AVELLA. Il messaggio del neo sindaco Vincenzo Biancardi alla cittadina archeologica. Il video della proclamazione

Ecco il primo messaggio da sindaco del dott. Vincenzo Biancardi ai suoi cittadini all’indomani dell’ampia vittoria elettorale.

“Mi ero ripromesso di scrivere un messaggio al mio paese entro 24 ore dall’esito della tornata elettorale. Perciò in un tumulto di emozioni, di gioia ma soprattutto di responsabilità, rivolgo un grazie sincero a tutta la popolazione di Avella per la stima e la fiducia accordatami.

Nel momento in cui mi appresto ad iniziare il mio mandato amministrativo, rivolgo il mio saluto di benvenuto a tutti i consiglieri eletti, in particolar modo a quelli che per la prima volta si affacciano nell’ amministrazione del paese.

Un saluto affettuoso, sincero e caloroso va a tutti i candidati consiglieri che non sono stati eletti, ai quali ribadisco l’invito a non far mancare il loro contributo di idee, di proposte e di progettualità, parte essenziale per lo sviluppo e il futuro di Avella. Vi ascolteremo. Le decisioni che saranno assunte in consiglio e in giunta saranno motivate e divulgate nella loro interezza per non lasciare dubbi di parzialità e di incoerenza.

Il mio sforzo maggiore sarà orientato oltre che alla crescita della futura classe dirigente, anche alla ricerca costante di soluzioni unitarie e condivise per perseguire il bene della nostra collettività, della crescita civile, sociale ed economica nel solco dei dieci anni precedenti. Non ho nessuna ricetta, ma la convinzione che quando si opera nel rispetto dei ruoli istituzionali si determina solo serenità nel contesto che si rappresenta.

Ovviamente un pensiero va’ a mia moglie ,ai miei figli, a mia madre , a mio fratello e famiglia ,che hanno spronato la mia candidatura nel segno della “continuità “. Per chiudere questo mio messaggio prendo in prestito :”NON CHIEDETE COSA PUÒ FARE AVELLA PER VOI, CHIEDETEVI COSA POTETE FARE VOI PER AVELLA”.

Dobbiamo continuare a rendere Avella un paese dov’è bello vivere. Contribuiamo tutti a renderlo appetibile per le bellezze paesaggistiche, archeologiche, enogastronomiche, ricettive e aggregative.

Insieme, lo faremo!

Vincenzo BIANCARDI





