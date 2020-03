AVELLA.Il Nucleo di Protezione Civile attuerà la disinfestazione delle strade.Ecco l’avviso

INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRADE

Si informano i cittadini che il giorno 12 marzo 2020, con inizio alle ore 18:00 sarà effettuato un intervento di sanificazione e disinfezione di tutte le strade cittadine. Durante l’azione sanificazione e disinfezione sarà necessario NON CIRCOLARE PER STRADA , TENERE CHIUSE PORTE E FINESTRE, TENERE GLI ANIMALI DOMESTICI NELLE PROPRIE ABITAZIONI. Questi interventi daranno un grosso contributo nel ridurre i rischi di infezione, ma da soli sicuramente non bastano. È importante che noi tutti adottiamo comportamenti rigorosamente corretti: rispettiamo le prescrizioni, i comportamenti individuali di protezione (lavaggio mani, distanze dagli altri ecc..) e limitiamo tutti gli spostamenti allo stretto necessario

(fonte www.comune.avella.av.it)

