AVELLA.Il Palazzo Baronale della città d’arte si illumina in memoria di Diego Maradona.

Il Palazzo Baronale ubicato nella centralissima piazza della cittadina archeologica che si trova nel cuore della Campania nella bellissima Irpinia, è stato illuminato di azzurro su richiesta dei tifosi del Napoli in memoria di Diego Maradona, richiesta accolta subito dal sindaco Biancardi tifosissimo del Napoli. La scomparsa del Pibe de Oro ha rattristito i tifosi di tutto il mondo, anche nell’entroterra campano sono migliaia quelli che hanno pianto ieri la prematura scomparsa del campione. Anche i tifosi dell’Avellino e della Salernitana hanno voluto rendere omaggio al campione con l’accensione delle luci dello stadio Partenio e dello Stadio Arechi, Diego Maradona durante la sua permanenza a Napoli è stato ad Avella ospite presso l’ex Hotel Mercadante in occasione di un evento. Molti ricordano quel momento, in particolare un grande tifoso ed ex consigliere comunale Mario Montanile detto “bobbino” che poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo facebook una foto scattata ad Avella proprio con il Pibe.

Questo il messaggio dei “patuti” avellani rilasciato sulla pagina social Avella Notizie:

“IN RICORDO DI DIEGO ARMANDO MARADONA CHE HA RISCATTATO IL MERIDIONE DAL PUNTO DI VISTA CALCISTICO LANCIANDO UN ULTERIORE MESSAGGIO: POSSIAMO SOGNARE, POSSIAMO AMARE E REALIZZARE INSIEME ANCHE L’IMPOSSIBILE NON SOLO NEL CALCIO. Riposa in pace grande Campione.”

NELLA FOTO I PATUTI TRA CUI MARIO MONTANILE CON LA MAGLIA ORIGINALE DI DIEGO MARADONA

