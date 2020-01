AVELLA. Il sarto Franco Aldini, di origine avellana, in uno speciale di Rete 8. Video

🔊 Ascolta l'articolo

Balzato agli onori della cronaca per aver realizzato abiti portafortuna al compianto ENZO BEARZOT che gli ha fatto vincere con la nazionale di calcio il “Mundial dell’82”, il sarto dalle origini irpine Franco Aldini fu invitato in molte trasmissioni televisive inserendosi nello star system degli anni ’80 – ’90 -2000. In televisione si segnalano presenze a “Fantastico”, “Ora di Punta” (con Mara Venier), “Uno Mattina” (con Maria Teresa Ruta), “Pronto La Rai” (con Giancarlo Magalli) e “Verissimo” (con Cristina Parodi). La Grande Bellezza Romana degli anni ’80 – ’90 è lontana dal paesello natale, Rotondi (Av) suo padre morì solo a 38 anni ed era anche lui sarto, quando a causa del decesso fu costretto a trasferirsi ad Avella il paese dei nonni, ed aveva solo 4 anni. I suoi ricordi sono quelli della povertà degli anni post guerra a cui è molto legato. All’età di 10 anni finita la 5 elementare inizia a fare il pendolare da Avella a Napoli, per la gavetta da sarto: “imparare il mestiere” si diceva un tempo. I suoi ricordi sono legati ad un’infanzia e un’adolescenza molto difficile: sveglia al mattino dalle ore 5.00, per rientrare spesso in tarda serata, attorno alle 22.00, dove ad attenderlo, la sua cara mamma che gli faceva trovare il pasto del giorno. Tutto questo fino all’età dei 17 anni poi lo ritroviamo a Roma, presso la Sartoria Angelo Litrico, per migliorare ed affinare l’arte della sartoria. La parentesi romana fu segnata sempre da grandi sacrifici: condivideva in 4 una stanza, pagando il proprio vitto con le mance dei suoi primi clienti. Terminata la leva militare, aprì la sua prima sartoria a Pomezia, in seguito a Roma, dove conobbe l’attore americano Anthony Quinn diventando il suo sarto personale per ben 35 anni, curando anche gli abiti del film “Il Sindaco” di Pupi Avati e regia di Ugo Fabrizio Giordani. Ho fatto vestiti per tutti i calciatori e allenatori: da Diego A. Maradona a Juan Sebastián Verón, Hugo Almeida, David Platt, Sven-Göran Eriksson, la colonna della nostra nazionale Gianluigi Buffon. Ai mister Eugenio BERSELLINI, Massimo ODDO, all’ing. Dino VIOLA Presidente della Roma e Silvano Ramaccioni. Un particolare rapporto ho avuto con Enzo Bearzot, Carlo Ancelotti, Giampiero Boniperti. Grandi Sportivi come Pietro Mennea, Marco Pantani. Il sarto Franco Aldini realizzo anche quelle che erano le divise dell’Avellino di VINICIO, e tanti altri. Ma non finisce qui fu un onore vestire anche il conterraneo Massimo Troisi o fare la conoscenza di Ugo Tognazzi. “Sono fiero della mia galleria fotografica con questi personaggi, perché come con tutti i miei clienti, mi piace andare oltre il “confezionare un abito”: mettere a proprio agio ed entrare in confidenza, stringere amicizia e suggellarla con un abito su misura. Ad oggi dopo tanti sacrifici, passione e dedizione, ma soprattutto con uno sguardo al futuro del mio lavoro, sono onorato di aver vestito tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, rimanendo pur sempre il sarto al servizio di tutti”. Tra i personaggi citiamo: Daniel Bertoni – David Andrew Seaman – Ian Edward Wright – Felice Gimondi – Gigi Riva – Fulvio Collovati – Giuseppe Signori – Michael Laudrup – Lionello Manfredonia – Roberto Baggio – Enrico Chiesa – Álvaro Recoba – Raoul Bova – Aldo Maldera – Antonio Cabrini – Pietro Fanna – Daniel Fonseca – Luciano Moggi – Pupi Avati – Pedro Pablo Pasculli e molti altri… Attualmente la sua vita è a Vasto, ma di tanto in tanto torna nelle terre delle sue origini.

Ecco lo speciale di Rete 8



