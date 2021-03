AVELLA.In mostra l’Anfiteatro per “I Gladiatori” al Museo Archeologico di Napoli.

Prosegue online l’attesa della grande mostra sui Gladiatori, la cui apertura è prevista al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il 31 marzo. L’esposizione, nata dalla collaborazione con l’Antikenmuseum di Basilea e realizzata grazie alla sinergia con il Parco Archeologico del Colosseo, raccoglierà circa centosessanta opere nel Salone della Meridiana; sei le sezioni in cui sarà articolato il percorso: dal funerale degli eroi al duello per i defunti; i gladiatori e le loro armi; dalla caccia mitica alle venationes; vita da Gladiatore; gli anfiteatri della Campania; i Gladiatori in casa e sui muri. Lo scorso venerdì sono state effettuate le riprese presso l’Anfiteatro romano di Avella con il regista Aldo Zappalà seguito dalla Dott.ssa Carmen Loiola. La consigliera comunale con delega ai beni culturali ha annunciato inoltre che sono state realizzate delle riprese di presentazione di un piatto tipico, preparato dallo chef Francesco Fusco de “Il Moera” , che servirà per programmare un documentario dedicato alla produzione agricola, alle tipicità e al patrimonio artistico e culturale di Avella Città d’Arte che andrà in onda su “Geo & Geo”

