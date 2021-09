AVELLA.Inaugurato il “Campus dell’Arte”,iscrizioni ancora aperte,tante le attività.

E’ stata inaugurata ieri la seconda edizione del “Campus dell’Arte” organizzata dal Comune di Avella grazie alla disponibilità di una quota di risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni con funzione educativa e ricreativa per i minori. All’ Open Day ,che da il via ad una serie di attività settimanali, hanno partecipato i primi iscritti accompagnati dai propri genitori. Le operatrici hanno accolto i bambini animati dall’agenzia “Paradise” , c’è stato anche un gustoso momento con il taglio della torta offerta dalla Pasticceria Pesce. Per i saluti istituzionali sono intervenuti la vicesindaco Antonia Caruso e gli assessori Santina Cerbone ed Agostino Vitale. Quest’anno il Comune ha puntato tutto sul supporto scolastico e su una serie di attività formative. Alcune delle attività previste: arte e immagine, corso di giornalismo, corso di teatro, serate in anfiteatro con la partecipazione dei genitori, attività presso il museo archeologico ed immersivo,educazione civica e fisica, attività con il Gruppo Scout, corso di riciclaggio ed ecologia.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Avella con avviso pubblico informa che il “Campus dell’Arte” è esclusivamente dedicato ai bambini di Avella tra i 5 e gli 11 anni. Non sono previsti potenziamenti di altri Campus poiché le attività saranno svolte tutte nei luoghi pubblici e la partecipazione sarà gratuita. Potranno partecipare fino a 40 bambini per le normative anticovid e quindi varrà l’ordine di presentazione della domanda ovvero il numero di protocollo da ottenere nell’apposito ufficio presso il Comune. La modulistica é disponibile presso l’ufficio Turistico Siat piano terra Palazzo Baronale che é aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 oppure presso l’Anfiteatro nelle ore pomeridiane dalle 16 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli operatori a questo numero 333 884 7353

