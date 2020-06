Avella. Incidente al passaggio a livello incustodito. Treno prende in pieno auto

Gravissimo incidente poco fa ad Avella nei pressi di un passaggio a livello incustodito in via San Nazzaro, il treno della Circumvesuviana ha preso in pieno un’autovettura che non si è arrestata al suono del passaggio. L’auto con a bordo un uomo è stata trascinata lungo la tratta per svariati metri. L’uomo cosciente è rimasto incastrato nall’abitacolo. Sul posto operano i Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanza. La tratta ferroviaria è stata interrotta.

aggiornamenti.

L’uomo, un 64 enne di Avella, estratto dalle lamiere, e’ stato trasportato con ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola. Nonostante l’auto sia irriconoscibile, totalmente distrutta, era cosciente. Sul posto opera il capitano dei Carabinieri di Baiano insieme ai suoi uomini che stanno acquisendo i filmati delle telecamere poste sul passaggio a livello. Sul posto anche i tecnici dell’Eav per verificare i danni alla linea.

