Da qualche ora sono in azione in Avella, vigili del Fuoco, ambulanze e Forestale, assistiti da un elicottero, per recuperare dei giovani che in località “Acquapendente” ad Avella sono finiti in un burrone rimanendo feriti. A quanto si apprende le operazioni sono particolarmente delicate sia per la zona difficilmente raggiungibile sia per stabilizzare uno dei feriti. Si tratterebbe di giovani della zona. Seguiranno aggiornamenti.

