AVELLA. Incidente in via Nazionale delle Puglie tra auto. Feriti

Un incidente è avvenuto oggi, venerdì 3 luglio 2020, alle 12,30 circa in via Nazionale delle Puglie all’incrocio con via Carlo III, ingresso rotatorio di Avella. A scontrarsi una Fiat Cinquecento e un altro veicolo. L’impatto violento ha procurato danni ai veicoli coinvolti. Sul posto operano i Vigili Urbani di Avella e Carabinieri di Baiano, che hanno dovuto far procedere a senso alternato i veicoli per permettere i soccorsi. Intervenuti gli uomini del 118 che hanno proceduto al trasporto in ospedale dei feriti. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto anche un carroattrezzi per il recupero dei mezzi incidentati.

