AVELLA. Incidente sulla 7 bis tra auto e moto. Un ferito

Grave incidente questo pomeriggio ad Avella sulla statale 7 bis nei pressi del Distributore KM58-. A scontrarsi un’auto e una moto di grossa cilindrata, l’impatto violentissimo ha scaraventato il centauro sull’asfalto. Ad avere la peggio il conducente della moto che è rimasto a terra in attesa dei soccorsi. Sul posto sono stati immediatamente allertate le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’impatto. Il centauro seppur ferito è cosciente. Il punto dell’impatto non è nuovo a simili incidenti che già in passato si sono verificati.

adsense – Responsive – Post Articolo