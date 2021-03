AVELLA. Incrocio pericoloso tra via De Sanctis e via Pirandello. Nuova segnaletica

L’incrocio di via De Santis con via Pirandello è sempre stato uno dei punti più pericolosi relativamente alla circolazione veicolare del centro urbano della cittadina avellana. Spesso incidenti, a volte anche gravi, si sono verificati nel corso degli anni. Oggi l’amministrazione comunale ha fatto effettuare nuovi lavori di segnaletica stradale con rallentatori ad effetto acustico-vibratorio che sono un ottimo strumento per indurre un rallentamento dei veicoli e sono previsti dal Regolamento del Codice della Strada (art. 179 co. 3). Una ulteriore precauzione quella adottata dall’ente per impedire e salvaguardare soprattutto gli automobilisti e la loro incolumità.

