AVELLA.Innamorati al Castello per il tramonto di San Valentino.

Sorprendi la tua amata o il tuo amato con una passeggiata in un luogo dal fascino immortale, esattamente come l’Amore .Usa l’hashtag #fatelamoreconlacultura #avellarte e tagga Avellarte nei tuoi post.Tutti gli innamorati possono raggiungere i ruderi del Castello di Avella gratuitamente il giorno 14 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per immortalare, durante il tramonto, il loro amore con una suggestiva foto in questo luogo incantato.A cena possibilità di prenotare presso i ristoranti della zona che propongono menù di San Valentino.

E per gli amanti della cultura possibilità di prenotare visita al Castello . Ticket Servizi Accoglienza 2 €. L’ufficio turistico comunica inoltre che il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il Parco Archeologico dell’Anfiteatro è aperto per le visite.



PER INFO

Ufficio Turistico Comune di Avella – SIAT

cell. 3804309703 – 3209479173

