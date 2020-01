AVELLA.Issata del Majo,il sindaco Biancardi:”Pieno senso di responsabilità durante le manovre”

Il giorno dopo il tradizionale rito del taglio e della sfilata del Majo in onore di San Sebastiano nel centro storico è il primo cittadino di Avella Domenico Biancardi a fare un primo bilancio circa i festeggiamenti. Il sindaco ha partecipato, come ogni anno, a tutte le fasi ponendo la sua attenzione in particolare durante l’issata in Piazza San Sebastiano. Il grande albero Major,viste le sue dimensioni, i problemi di natura tecnica e logistica e ovviamente per questioni di sicurezza, non è stato issato con le corde ma con un autogrù messa a disposizione da Nuova Edile e grazie all’intervento di un abile manovratore. Biancardi ha dichiarato: “Sono soddisfattissimo per come il New Comitato Festa Pro-Majo e il parroco Don Giuseppe Parisi abbiano organizzato questo tradizionale appuntamento in onore del Santo Patrono sia dal punto di vista civile che religioso, davvero una bella festa e una crescente partecipazione dei cittadini e dei devoti. Il lavoro svolto dai boscaioli, manovratori, Figli del Majo e sostenitori vari è stato eccezionale e lo sarà anche durante l’ultimo giorno dedicato alla processione e al grande falò. Volevo sottolineare il senso di responsabilità dei membri del comitato e dei manovratori durante l’issata poichè hanno attuato le manovre in piena sicurezza rispettando tutte le regole. Ringrazio i Carabinieri, la Protezione Civile, il Sig. Franco D’Avanzo, il Presidente Domenico Belloisi e tutti i membri.

