Avella. La biodiversità e il mondo delle Api Scatta domani il Tour nelle Scuole primarie, prima tappa nell’Istituto “Pallotti”

La tutela e la valorizzazione della biodiversità sono al centro del progetto di divulgazione e formazione, messo in campo dall’associazione “La piccola cometaAlessia Bellofatto” con il supporto dell’Ente Parco regionale del Partenio; un progetto mirato sulla salvaguardia del sistema paesaggistico e naturalistico del territorio, di cui il Parco è il presidio istituzionale, a cui afferiscono i territori dedicati all’area protetta di 22 Comuni che fanno riferimento alle giurisdizioni provinciali di Avellino e Benevento, oltre che a quella della Città metropolitana di Napoli.

​L’attuazione dell’iniziativa è affidata ad un vero e proprio Tour d’informazione con tappe nelle Scuoleprimarie, promuovendo il diretto coinvolgimento emotivo e d’interesse dei ragazzi e delle ragazze per la comprensione dell’importanza della cura della bio–diversità, principio di basilare per l’esistenza di tutte le specie viventi di flora e fauna, oltre che per la conservazione della Terra e il rispetto delle leggi della Natura. Saranno le Api, con il loro straordinario ed affascinante modello di organizzazione sociale e di attività produttiva, a fare da messaggere e testimonial del Tour, che scatta nella mattinata di domani negli accoglienti ambienti dello storico Istituto San Vincenzo Pallotti, ad Avella.

​Ineguagliate e ineguagliabili sentinelle naturali di vita e della biodiversità, con meccanismi sensoriali ultra-perfetti e … superiori per capacità informativa a tutti gli algoritmi immaginabili ed applicabili, le Api e il racconto della loro esistenza saranno la chiave dell’incontro dei ragazzi e della ragazze con AntonioMaietta, apicoltore che coniuga l’attività d’impresa con l’appassionata ed eccellente capacità di divulgazione del sistema-Api nelle Scuole e in pubbliche manifestazioni; un approccio, che sarà arricchito dalla proiezione di cartoni animati in tema, e condotto insieme con Saverio Bellofatto, ispiratore del progetto. Un’iniziativa di qualità; e per l’occasione pubblicato da Editoria&Solidarietà lo speciale Quaderno dell’ambiente dell’omonima collana dell’associazione “La piccola Cometa Alessia Bellofatto”. Con l’introduzione di Franco Iovino, presidente del Parcodel Partenio, il Quaderno in carta patinata con bella grafica e interessante corredo di foto a colori- curato da Antonio Maietta-è una preziosa guida per scoprire il….Meraviglioso mondo delle api.





