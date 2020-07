AVELLA. La Provincia ha notificato l’atto di esproprio ai proprietari per la creazione della strada che uscirà a via Luciano ex via Carmignano

La provincia di Avellino ha notificato l’atto di esproprio ai proprietari confinanti con la strada che sarà realizzata sul territorio comunale e che uscirà a via Luciano ex via Carmignano, nei pressi della fabbrica dei Luciano. A giorni la Provincia avvierà la gara per i lavori di messa in sicurezza dell’istituto Scoca, che prevede oltre alla realizzazione dell’importante via di collegamento anche lavori di ristrutturazione di aule e quant’altro del plesso scolastico per importo di circa 600 mila euro.

