AVELLA. La scomparsa del prof. D’Onofrio. Il ricordo dell’istituto “Giovanni XXIII” di Baiano

La Comunità Scolastica dell’ I.C.S. Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano ha accolto con profonda tristezza la notizia della prematura morte del Prof. Emilio D’Onofrio, titolare dell’ insegnamento di matematiche e scienze ed in assegnazione presso l’Istituto comprensivo di Avella. Lo ricorda l’intero collegio docenti come persona coriacea e volitiva, puntuale nel suo lavoro fino all’eccesso di zelo ed integro nello svolgimento l’ anno scolastico scorso della funzione strumentale di supporto ai docenti e referente per le prove Invalsi aveva fortemente voluto ed ottenuto che una aula nell’ edificio scolastico di Via Luigi Napolitano in Baiano fosse strutturata con meticolosità di arredi e risorse strumentali, per consentirgli una didattica evoluta ed inclusiva tutti i dipendenti dell’Istituzione del profilo del personale Amministrativo e Collaborativo tutti i Docenti e il Dirigente Scolastico lo ricordano con grande amabilità e rispetto.

