AVELLA. La Scuola Elementare ha di nuovo la sua Palestra.

Ha riaperto oggi agli studenti, anche se pronta da qualche mese, la Palestra delle scuole Elementari di via De Sanctis ad Avella. La stessa è stata sottoposta nei mesi scorsi a lavori strutturali con la creazione di un nuovo tetto realizzato al di sopra di quello esistente onde impedire una volta per tutte le infiltrazioni di acqua piovana. Sistemati spogliatoi e bagni, da oggi alle elementari gli alunni potranno di nuovo ritornare ad usufruire della struttura per l’ora di educazione fisica e non solo.

adsense – Responsive – Post Articolo