AVELLA. L’amore e l’amicizia nel libro”La memoria delle farfalle” di Annamaria Piscopo.

L’autrice del libro è Annamaria Piscopo, biologa avellana con la passione per la scrittura. Esordisce con un romanzo. Una storia d’amore attraversata da segreti e lati oscuri di un rapporto di amicizia interrotto dal destino.

Giulia ha sedici anni, pochi grilli per la testa e un’amica del cuore, Alice, con cui trascorre tutte le sue giornate tra la scuola e il tempo libero. Finché un giorno Alice muore sotto i suoi occhi e il mondo di Giulia va in pezzi. Una sera incontra Mattia: diciotto anni, capelli ribelli, un ragazzo dolce e semplice che nelle ore libere dal liceo lavora in un allevamento di farfalle, la sua passione. Anche lui ha subito una perdita, sua madre è morta pochi mesi prima e sta ancora cercando di ricostruire la sua vita attorno a quell’assenza. Giulia e Mattia si cercano, si innamorano, si perdono, fino al momento in cui capiscono che insieme possono essere più forti. Ma con il passare dei mesi, Giulia si rende conto che la realtà intorno a sé nasconde delle ombre. Alice aveva dei segreti e lei, forse a causa del trauma della perdita, li aveva dimenticati. Un passo alla volta, Giulia deve trovare il coraggio di affrontare il dolore, le cose non dette e quelle che ha dimenticato, arrivando a scoprire quanto può essere forte l’amore, in tutte le sue forme.

Marchio: Rizzoli

Collana: Ragazzi

Prezzo: 17.00 €

Pagine: 288

Formato libro: 21.0×13.5×2.1

Tipologia: CARTONATO

Data di uscita: 03/03/2020

ISBN carta: 9788817144230

