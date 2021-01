AVELLA. La”Sinfonia Abellana” premiata ai Global Music Awards negli USA.

Istituito nel 2011, il Global Music Awards è un noto concorso musicale internazionale che celebra i musicisti indipendenti. I Global Music Awards sono ampiamente riconosciuti dagli addetti ai lavori del settore perché danno legittimità ad artisti di grande talento. “Global Music Awards è riconosciuto come il sigillo d’oro di approvazione della musica.Ogni anno, Global Music Awards riceve centinaia di iscrizioni da tutto il mondo, alla scorsa competizione ha partecipato anche il compositore e pianista avellano Oderigi Lusi con “Sinfonia Abellana” che si è aggiudicata la medaglia d’argento, ad annunciarlo proprio il maestro Lusi nella sua pagina social : “Una bella notizia per cominciare l’anno nuovo. La Sinfonia Abellellana vince il Secondo Premio (Silver Medal) in una competizione internazionale negli USA.Sezione: “Compositore e Original Score. Il lavoro che ho dedicato al mio paese di origine mi dà la possibilità ancora una volta di far conoscere Avella, fuori dalle sue mura, attraverso la mia musica. La Partitura, la Riduzione Pianistica del IV e del V Movimento, il DVD della Prima Esecuzione Mondiale su https://davinci-edition.com/composer/oderigi-lusi/ Da Vinci Publishing. Dedico questo premio alla città di Avella e alla mia famiglia che quest’anno a Natale non ho avuto la possibilità di vedere. Essere dietro Panderecki non è poi così male.”

