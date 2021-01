AVELLA.Lavori urgenti al Convento,Ornella Abate: “redatto il progetto,consegneremo presto gli inviti per la raccolta fondi”

La presidente della ProLoco Abella dott.ssa Ornella Abate annuncia l’imminente consegna ai fedeli, alla cittadinanza, agli imprenditori, ai gruppi, alle associazioni, ai comitati, alle istituzioni e a tutti i possibili benefattori degli inviti per la raccolta fondi per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza e del restauro degli affreschi del portico del Convento. Il crollo avvenuto ad inizio dicembre sta impedendo l’accesso dei fedeli attraverso la porta principale, è un dato di fatto: bisogna intervenire per la salvaguardia di tutto il patrimonio religioso di Avella. La Presidente rende noto il contenuto degli inviti:

COMITATO PRO-CONVENTO SS.ANNUNZIATA AVELLA (AV)

RACCOLTA FONDI PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

Lo scorso dicembre i fedeli , unitamente al parroco Don Giuseppe Parisi, hanno rilevato la necessità di intervenire con urgenza alla messa in sicurezza della volta del portico del Convento della S.S. Annunziata a seguito di un distaccamento di frammenti di intonaco sottoposti all’affresco del 700. Lo stato precario di conservazione degli intonaci del portico non consente attualmente ai fedeli l’accesso attraverso la porta principale; bisogna intervenire con urgenza per salvaguardare il patrimonio religioso. La dott.ssa Ornella Abate, Presidente della Pro-Loco Abella, ha informato la Dott.ssa Antonia Solpietro, incaricato diocesano per i Beni Culturali e delegato vescovile per i rapporti con la Soprintendenza. E’ stata inoltre informata la dott.ssa Rosa Carafa, dirigente del Mibact che ha preso a cuore la situazione della Chiesa e del Convento che a seguito di un attento sopralluogo ha incaricato un tecnico-restauratore, Dott.ssa Marilì Foglia, per quantizzare il costo del lavoro di messa in sicurezza dell’affresco. Da una prima stima effettuata dalla funzionaria e dalla restauratrice, che hanno redatto un progetto di somma urgenza pronto per essere approvato dal Mibact, si viene a conoscenza, dopo un accertamento sommario, da cui è emerso l’effettivo stato precario strutturale degli affreschi con il costo preventivato per il restauro e la messa in sicurezza è di circa 20 mila euro.

La dott.ssa Ornella Abate, presidente della Pro Loco Abella, vista l’urgenza, con la presente comunica che è in atto una decisa azione di raccolta fondi, invita i fedeli,i cittadini, gli imprenditori, i commercianti, i residenti, le Associazioni, i Gruppi, i Comitati Festa e le Istituzioni a versare il proprio contributo. Le offerte potranno pervenire attraverso un bonifico verso un conto corrente dedicato oppure in contanti (rispettando normative anti-Covid), sarà rilasciata una fattura e ricevuta. Durante tutte le fasi di raccolta fondi e di interventi saranno pubblicati a mezzo stampa e sui social tutti i documenti che certificano lo stato dei lavori e la rendicontazione provvisoria e finale, sarà inoltre pubblicata la lista di tutti i benefattori al fine di incentivare la raccolta. Si rende disponibile la visione del progetto di restauro.

Salviamo il patrimonio religioso di Avella Città d’Arte, salviamo il Convento

IBAN : IT33 W054 2475 6800 0000 1002 537

Intestatario : ASS. TURISTICA PRO LOCO ABELLA

CAUSALE : lavori di messa in sicurezza e restauro del portico Comitato Pro – Convento di Avella

Qualora la cifra raccolta dovesse superare l’effettiva spesa i restanti soldi saranno messi a disposizioni per un ulteriore progetto. Nel corso dell’anno il Mibact si è reso disponibile per una valutazione complessiva dell’effettivo stato strutturale della Chiesa della S.S. Annunziata nonché per uno studio approfondito delle opere d’arte presenti al suo interno. Tutti coloro che intendono organizzare eventi, attività, iniziative progettuali e raccolte singole a sostengo del progetto Pro-Convento sono tenuti ad informare la Presidente la quale vaglierà l’iniziativa proposta ed autorizzerà. Ringrazio della disponibilità e della generosità di tutti.

Presidente della Pro-Loco Abella e del Comitato Pro-Convento

Dott.ssa Ornella Abate

cell. 3283110009

N.B. La Dott.ssa Ornella Abate in rappresentanza del Comitato Pro-Convento sarà l’unica incaricata e responsabile della ricezione delle offerte,della rendicontazione e della relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento dei lavori.

adsense – Responsive – Post Articolo