AVELLA. Le ciliegie dell’azienda Vittoria pronte per arrivare sulle vostre tavole. Ecco come averle

Rosse, dolci, succose, si dice sempre che siano irresistibili. In effetti, quando si comincia a mangiare ciliegie non si smetterebbe più. Forse anche per il fatto che, purtroppo, compaiono sul mercato solo per poco tempo, tra la fine di maggio e fine giugno perciò chi ne è goloso tende a farne incetta in queste settimane.

Spesso, si cede alla gola senza badare a spese, ma da oggi l’azienda Vittoria di Avella offre la sua specialità a prezzi speciali nonostante oggi il prodotto nei supermercati ha raggiunto prezzi proibitivi. Le ciliegie dell’azienda Vittoria le puoi richiedere telefonando al numero 3200212886 oppure le trovi presso il provvisorio punto vendita allestito in via Provinciale Baiano-Avella.

adsense – Responsive – Post Articolo