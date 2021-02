AVELLA.Le novità sul marchio De.C.o. della nocciola, Loiola:”una svolta epocale”

Con la vidima dei quaderni di tracciabilità da parte della Presidente della Commissione Scientifica Dott.ssa Carmen Loiola, consigliera con delega ai beni culturali del Comune di Avella, si entra nell’anima del marchio d’area De.C.o. della Nocciola di Avella. Lo scorso dicembre i membri della Commissione scientifica Comunale e l’Associazione di filiera “Terrae Abellanae” annunciarono la definizione del marchio territoriale “Nocciola di Avella De.C.O.” La dottoressa Loiola dando seguito alle procedure fa il punto della situazione: “Immensa soddisfazione per il nostro Comune e l’intero comprensorio, è una svolta epocale. I quaderni di tracciabilità quali strumenti fondamentali per tracciare il percorso della Nocciola, garantire l’origine e la giusta comunicazione del marchio in etichetta, sono disponibili presso gli uffici dell’area amministrativa del Comune per chi già è iscritto alla De.C.o. A breve con avviso pubblico apriremo alle nuove iscrizioni. Dopo aver avviato il processo di costituzione e definizione ora la nostra attenzione si sposterà decisamente sulla promozione”

adsense – Responsive – Post Articolo