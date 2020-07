AVELLA. L’I.C.Mons Guerriero è risultato ottavo su 125 scuole provenienti da tutto il territorio nazionale aderendo al “progetto autostima” promosso dal noto marchio di saponi “Dove”.

Il noto marchio di saponi “Dove” ha deciso di premiare le scuole che più di tutte si sono impegnate a diffondere il messaggio di bellezza autentica e l’importanza dell’autostima, con la missione di aiutare le nuove generazioni a crescere con un rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto e a realizzare il loro pieno potenziale. Nel 2004 questa missione è stata tradotta nel “Progetto Autostima”: un percorso nato con la collaborazione di esperti nel campo della psicologia e della salute, che ha raggiunto 40 milioni di ragazzi e ragazze. Le 15 scuole aderenti all’iniziativa e che entro il 30 giugno 2020 avrebbero raccolto più punti grazie all’elaborato delle

singole classi, ai voti e alle azioni extra dei genitori, si sarebbero aggiudicate premi che oscillavano tra i 1.800 e i 500 euro, in base alla posizione raggiunta in classifica.

L’I.C. “Mons. P. Guerriero”, con la tenacia e l’impegno che ha sempre contraddistinto ogni azione didattica e progettuale scelta e condivisa, ha ottenuto l’ottava posizione su 125 scuole partecipanti e provenienti da tutto il territorio nazionale, aggiudicandosi il premio di 600 euro spendibili in acquisti di materiale didattico. Un caloroso grazie al Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta, alle Professoresse Arbucci e Bruno, che hanno curato la raccolta e l’invio dei lavori prodotti dai nostri “guerrieri”, alla referente del progetto Prof.ssa Sirignano e a tutti i docenti, gli alunni e i genitori che con i loro voti hanno contribuito al raggiungimento del meritato premio. La classifica definitiva e gli elaborati dei ragazzi sono visionabili di seguito e consultando il sito www.doveprogettoautostima.it.

