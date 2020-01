AVELLA. L’incivile di turno colpisce ancora,sversati rifiuti in zona Tombe Romane.

Alcuni residenti ci hanno segnalato questa mattina la presenza di rifiuti ingombranti di ogni genere. Lo sversamento è avvenuto probabilmente tra sabato e lunedì in una zona già interessata da questo fenomeno, questa volta a ridosso del Parco Archeologico che conserva i Monumenti Funerari frequentanti spesso da visitatori. Il contributo fotografico descrive il gesto incivile pianificato o da qualche residente incivile del comprensorio avellano o da qualche incivile di passaggio visto che proprio in quella zona (Via Raffaello Sanzio – San Nazzaro) sono stati registrati diversi sversamenti e roghi, trattandosi di strade di collegamento con Via Nazionale e i Comuni limitrofi Schiava di Tufino e Roccarain ola. La segnalazione è intanto giunta ai responsabili del comando vigili e all’ufficio tecnico del Comune di Avella che hanno avviato delle indagini.