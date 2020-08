AVELLA.L’Oasi della Pace,centro di ospitalità,cultura e spiritualità.FOTO

E’ dal 1959 che le suore Canossiane prestano la loro opera ad Avella. Agli inizi, fra le loro attività vi era una scuola di “taglio e cucito” e una scuola per dattilografe. Da sempre hanno avuto con la comunità un rapporto proficuo, abbinando percorsi di formazione lavorativa alla cura, alla crescita e all’educazione dei più piccoli, con particolare attenzione alla formazione spirituale. Un binomio che continua tuttora, stabile e inalterato nel tempo. Ricavata dal restauro di un antico edificio del XIX secolo, donato all’Istituto delle Suore Canossiane dalla famiglia Gragnani, oggi la struttura è un vero e proprio gioiello, che si sviluppa su oltre 2000 mq.Un bellissimo e ampio giardino permette alla struttura di poter ospitare manifestazioni all’aperto, potendo usufruire anche di un ampio gazebo.Il banco self-service in prossimità del cortile, diventa il luogo ideale per ricevimenti, battesimi, comunioni, compleanni, lauree, rinfreschi, feste ed eventi di ogni genere. La struttura è dotata, inoltre, di un ampio parcheggio riservato. Il complesso offre, infine, due Sale Convegni, una munita di microfoni, cabina regia, proiettore, palco e 130 comode poltroncine, l’altra, più raccolta, adatta a lezioni ed incontri seminariali. All’interno, una piccola e accogliente Cappella consente intimi momenti di profonda spiritualità.La struttura dispone di camere singole, doppie e multiple.Le stanze sono munite di servizi privati, telefono e riscaldamento centralizzato.Tutte le camere sono facilmente raggiungibili attraverso un comodo ascensore interno.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito:

accoglienzasuorecanossianeavella.it

Telefono +39 081 8251265

Cellulari 3495052263 – 3388852306

Info su Avella Città d’Arte

avellarte.it

adsense – Responsive – Post Articolo