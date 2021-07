AVELLA.Luglio ricco di eventi tra teatro,musica e visite al museo.

Entra nel vivo l’estate culturale avellana con le manifestazioni programmate a luglio. Lo scorso sabato è stata inaugurata la decima edizione della rassegna teatrale “Teatro Sotto Le Stelle” organizzata dall’instancabile “Associazione Mela”. La compagnia “ArTeatro” di Solofra ha messo in scena “Adda Passà” un lavoro ad alto tasso qualitativo sia per la parte interpretativa che per quanto riguarda i testi, esibendosi dinanzi ad una folta platea di appassionati che ha riempito l’intero parterre del Giardino del Palazzo Baronale. Prossimi appuntamenti nel weekend del 17 e 18 luglio rispettivamente con “Il morto sta bene in salute” della compagnia Zerottantuno per la regia di Felice Pace e con “Francesca da Rimini” della compagnia Il Sipario per la regia di Sasà Palumbo. Visti i posti limitati è consigliabile la prenotazione chiamando il 3282888577.

Altro successo di pubblico e di critica per “Le Dionisiache” che si svolgono nel tardo pomeriggio del sabato preso l’arena dell’Anfiteatro Romano di Avella e che ripropone per il secondo anno consecutivo spettacoli itineranti concepiti per luoghi non teatrali di interesse storico, artistico e archeologico, principalmente luoghi che richiamino il periodo classico con particolare attenzione al mondo greco-romano. Lo spettacolo racconta, attraverso la voce di attori e performer, l’atmosfera classica, offrendo agli spettatori uno spettacolo immersivo in cui l’amore, l’ironia, il dinamismo, la danza e i duelli si mescolano in un clima epico e al contempo leggero. Dopo le favole di Esopo e Fedro sabato 17 luglio andrà in scena “Impero” La Storia degli Imperatori. Per partecipare a questo evento è possibile prenotare a questo numero 3792377322.

E poi la musica che ritorna nella corte del giardino del Palazzo Baronale il lunedì con “Musica nel Parco” la rassegna musicale ideata da Lucio Belloisi festeggia la sua tredicesima edizione. Il palco sarà occupato lunedì 12 luglio da “Stragatti” un power trio campano che fa porta avanti con irriverenza il retaggio dell’old school americana che, condita con echi surf-rock e inflessioni swing, si traduce in un fresco Neo-Rockabilly da leccarsi i baffi. Il 19 luglio invece spazio a “Mario Nappi 5 tet” con la tradizionale e intrinseca passione nei confronti della musica napoletana che si unisce alla musica classica e alla musica jazz mainstream. L’ingresso è libero e non è prevista la prenotazione per la partecipazione all’evento, i concerti inizieranno alle 21.00.

Durante tutti eventi in programma a luglio sarà possibile abbinare la visita alle aree museali “MIA Museo Immersivo e Archeologico” prenotando a questo numero 333 884 7353

adsense – Responsive – Post Articolo