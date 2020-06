AVELLA. Lunedì 29 e martedì 30 giugno Open Day “Campus dell’Arte” aperte le iscrizioni.

Comune di Avella e Fondazione Avella Città d’Arte presentano il “Campus dell’Arte”. Nei giorni 29 e 30 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sarà organizzato l’Open Day , presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro sarà prevista la prima accoglienza dei partecipanti e la presentazione del campus, sono invita ti anche i genitori nel rispetto delle disposizioni in vigore Anti-Covid. In questa prima occasione di incontro si potrà sottoscrivere la partecipazione al campus, sarà anche un modo per presentare i contenuti del progetto e le attività che verranno realizzate. Dal 1 luglio entreremo nel vivo del “Campus dell’Arte” dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato fino al 5 settembre. Per informazioni cell. 3209479173 – 3804309703

adsense – Responsive – Post Articolo