AVELLA. Lunedì in Albis, Santa Messa in onore della Madonna delle Grazie. Video

Oggi è il Lunedì in Albis comunemente conosciuto come Pasquetta, giorno in cui l’Angelo apparve alle donne che erano andate in visita al Sepolcro. Ad Avella come da tradizione da tempo remoto si tengono in concomitanza con il lunedì in Albis i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie con la sfilata dei battenti e la processione della Statua. Quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus tutto annullato per le varie ordinanze. Bassa Irpinia in collaborazione con Telegolfo ha offerto però in diretta ai fedeli la Santa Messa celebrata in una chiesa vuota da don Giuseppe Parisi e don Riccardo Pecchia. In allegato il video.



adsense – Responsive – Post Articolo