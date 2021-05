AVELLA.”Mater Divinae” di Lusi al Concorso Nazionale Zangarelli.

“Abbiamo cercato di fare qualcosa di unico, creando una favola. Noi siamo convinti che l’arte in questo paese sia un punto di riferimento. Le nuove tecnologie possono trasformarsi in arte, ringrazio i docenti e i tecnici.”Queste le parole del pianista compositore Oderigi Lusi che ha partecipato alla premiazione al Concorso Musicale Enrico Zangarelli edizione 2021. Il video Mater Divinae ha ricevuto una menzione ed era fuori concorso, fu realizzato nel 2020 e vide come protagonista il pianista ed alcuni bambini delle scuole elementari di Avella con la regia di Giuseppe Falagario.

adsense – Responsive – Post Articolo