AVELLA.Mercoledì 24 giugno l’apertura dell’Energy Point “Fontel” di Filomeno Trionfo.

Nuova apertura ad Avella di un ENERGY POINT “FONTEL” di Filomeno Trionfo. Fontel S.p.A. è una delle aziende leader in Campania,offre servizi di luce e gas (per casa e aziende) con una politica di estrema attenzione all’innovazione tecnologica, all’aggiornamento dei sistemi ed alle esigenze di ogni singolo cliente. Fontel diventa un importante punto di riferimento in tutto il Sud Italia nell’ambito del libero mercato dell’energia. Fontel si propone come la prima multiutility del meridione, offrendo ai propri clienti soluzioni personalizzate e un’assistenza diretta e accurata. Grazie ad un un efficace servizio di consulenza in Fontel ogni cliente può orientarsi al meglio fra le numerose offerte ed effettuare la scelta più appropriata in base alle sue peculiari necessità.L’Energy Point di Filomeno Trionfo si trova in Via Nazionale Delle Puglie, Km58- Avella (Interno area di servizio Km58- ex Mambo Cafe’).

