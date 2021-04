AVELLA. Mercoledì iniziano i lavori di pavimentazione delle strade. Ecco quelle interessate

Inizieranno mercoledì, 7 aprile 2021, in mattinata, i lavori per la sistemazione delle strade provinciali che attraversano il territorio avellano. Si partirà da via Carlo III (ingresso rotonda principale per la cittadina archeologica) per proseguire fino a via Carmignano incrocio con via Cardinale D’Avanzo. Sarà inoltre interessata ai lavori anche il tratto di via Stradelle, quello che porta al secondo passaggio a livello, quello incustodito. Lavori anche a via Galeota Scapece. I lavori saranno sotto la direzione dell’Ingegnere della Provincia di Avellino, l’avellano Riccardo D’Avanzo e prevedono prima la fresatura della vecchia pavimentazione e poi la messa in opera del nuovo asfalto. Durante i lavori la strada, come da ordinanza, sarà interdetta al traffico veicolare oltre che vietata la sosta e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi sia per l’ingresso in paese che per l’uscita. I lavori dovrebbe durare circa 4 – 5 giorni. E’ previsto inoltre un secondo lotto di lavori che saranno effettuati in un secondo tempo che prevedono la sistemazione di via Ferrovia sia nel tratto avellano che in quello speronese e di via Provinciale Avella-Baiano.

