AVELLA. Musica in streaming con Dj Soviero: “Giovani restate a casa”.

Il giorno di Pasqua il Dj Pellegrino Soviero (Gruppo Inside_Ita) ha pubblicato nel suo profilo Facebook una diretta streaming di 36 minuti, una performance di musica techno di altissimo livello registrata in piena sicurezza ed in assenza di spettatori e con i soli tecnici, presso i ruderi del Castello Longobardo di Avella. L’evento musicale trasmesso on-line è stato un modo per avvicinare i giovani alla cultura e questo non sarà l’unica occasione, difatti i giovani di Inside_Ita e Avellarte stanno pianificando un progetto che promuoverebbe anche altri luoghi della cultura tra cui l’Anfiteatro con il beneplacito della Soprintendenza e del Comune di Avella, nei prossimi mesi ci saranno novità in tal senso.Dunque quello di oggi è stato un omaggio di Soviero a tutti i giovani in un momento particolare, facendo appello al loro senso di responsabilità ed invitandoli a restare a casa evitando incontri senza mascherina. La musica ritornerà a dettare il ritmo delle serate e dei momenti di spensieratezza,questo se lo augurano un po’ tutti.

Clicca qui per rivedere la diretta

Si ringraziano: Comune di Avella, Avellarte, Inside_Ita,TeoSax, ClaudioPecchia, AutoscuolaVitale

