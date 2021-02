AVELLA.Musica,in uscita il nuovo album “Tunnel of Dreams” di Francesco Montanile.

Un ponte fatto di note che collega Bolzano, la sua città adottiva, ad Avella la sua città natale. Le note sono quelle del nuovo album “Tunnel of Dreams” che uscirà il prossimo 10 febbraio in tutti i digital store. L’album conterrà 10 tracce strumentali caratterizzate da sonorità ambient di sottofondo con riff di chitarra elettrica-acustica, rumori, suoni della natura ed altro ancora; come brano di apertura dell’album vi è “Gravity” che insieme ad “Explore” è stata realizzata per il reportage trasmesso su RAI Alto Adige dedicato al noto fotografo trentino Albert Ceolan, si è trattato di una collaborazione musicale che ha affondato le radici nelle suggestive montagne altoatesine.”Tunnel of Dreams” è l’ennesimo viaggio musicale tra storia e natura che spesso caratterizza il cantautore nei suoi progetti sonori.

