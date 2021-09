Avella, necrologio coperto da manifesi elettorali. L’indignazione della famiglia della defunta

Ieri ad Avella, esattamente nel rione Purgatorio dove abitava, è venuta a mancare la signora Rubina Ercolino, donna stimata e conosciuta in paese e non solo. Come in questi casi la famiglia ha provveduto a far affiggere i necrologi per l’annuncio della triste notizia e per permettere a chi conosceva la stimata donna di portare l’ultimo saluto. Ma purtroppo l’affissione selvaggia dei manifesti elettorali delle comunali in programma ad Avella il prossimo 3 e 4 ottobre prossimo hanno in poco tempo coperto quelli funerari. Molti i conoscenti della donna e della famiglia che sapendo in ritardo della notizia hanno giustificato la loro assenza per un ultimo saluto per non essere venuti a conoscenza in tempo. “Nella nottata di ieri la quasi totalità dei manifesti funerari sono stati oscurati dalle affissioni dei Politici locali. Davvero un cattivo esempio di civiltà e senso del decoro”, l’affermazione della famiglia che ha voluto rendere noto il proprio disappunto.

